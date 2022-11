Ce mercredi, des tirs de missiles ont été échangés entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Des missiles qui ont terminé leur course dans les eaux territoriales. La Corée du Nord en aurait tiré 23 et l’un d’eux serait tombé très proche des eaux territoriale sud-coréennes pour la première fois depuis 1953, date la division de la péninsule.