Corée du Nord : Kim Jong-un veut « renforcer » l’armement nucléaire du pays

Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen, a affirmé ce mardi vouloir « développer les capacités nucléaires » de son pays « à un rythme accéléré », lors d’un défilé militaire à Pyongyang célébrant le 90e anniversaire de l’Armée populaire de Corée.

« En vue d’un contexte politique et militaire turbulent et des différentes crises à venir, nous allons encore augmenter notre puissance à un rythme aussi rapide que possible », a ajouté le dictateur nord-coréen, cité par l’agence de presse KCNA, l’un des médias officiels de la Corée du Nord.

Pour rappel, la Corée du Nord fait l’objet de sanctions internationales sévères en raison de ses programmes nucléaires et balistiques et les négociations visant à convaincre Kim Jong-un d’y renoncer sont au point mort.