Corée du Sud : un concours organisé dans un stade !

Près de 140 étudiants ont passé un concours en plein air dans un stade en Corée du Sud dans la ville d’Ansan.



L’entreprise publique municipale, Ansan Urban Corporation, a décidé de maintenir ce concours le 4 avril dernier.



En pleine pandémie du Covid-19, des mesures spéciales d’hygiène et de sécurité ont été prises. En effet, le port du masque, la désinfection des mains et la prise de la température des candidats avant la réalisation du test étaient obligatoires pour prévenir et empêcher la propagation du virus.

Comme le souligne également le Korea Herald, les étudiants étaient tous à une distance de sécurité suffisante.