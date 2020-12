Coronavirus : 2600 centres de dépistage déployés dans la région avant Noël

Ce jeudi, Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté son plan de dépistage local contre le coronavirus à l’approche des fêtes de Noël.



Du 16 au 23 décembre, le nombre de centres de dépistage va donc être doublé, passant des 1300 en service actuellement, à 2600. 2,2 millions de tests antigéniques et de tests PCR ont été commandés.



Pour procéder à ces tests et aux analyses, du personnel supplémentaire a également été réquisitionné. En tout, plus de 15 000 personnes seront mobilisées pour cette opération de grande ampleur, destinée selon l’élu à “permettre à tous les habitants qui le souhaitent de pouvoir se tester afin de protéger leur famille” et éviter autant que possible les contaminations durant les fêtes de fin d’année.



Gratuits et ouverts à tous, les tests auront lieu dans des laboratoires, des bus itinérants, des lycées, des supermarchés et d’autres établissements de plusieurs communes de la région.



Les maires de Villeurbanne et de Lyon ne se sont cependant pas prononcés en faveur de ce plan qui risque de revenir à une “superposition des politiques sanitaires” selon eux, alors que deux centres de dépistage massifs ont déjà été mis en place à Lyon.