Coronavirus : 42 patients transférés dans la région

D’après le ministère de la Santé, 42 patients ont été transférés en région Auvergne-Rhône-Alpes depuis le début de l’épidémie. Ce transfert aurait été effectué le week-end dernier. Les patients ont été accueillis dans des centres hospitaliers où les cas de Covid-19 sont moins nombreux comme à Clermont-Ferrand et Grenoble.



Sur la carte partagée par le ministère de la Santé, on apprend également qu’au niveau national, 344 transferts de patients en réanimation ont été effectués. L’objectif, transférer « depuis les régions les plus en tension vers les régions les plus épargnées par l’épidémie ».

Carte du ministère de la Santé