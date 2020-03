Coronavirus : 87 personnes désormais touchées dans la région

Le bilan du coronavirus continue d’augmenter en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce vendredi, 87 personnes ont été identifiées comme porteuses du virus. L’ARS tient à rassurer, en rappelant que la maladie est bénigne pour la plupart des personnes touchées. Pour le moment, 6 personnes ont été guéries.



Dans le détail on retrouve : 48 personnes touchées en Haute-Savoie, 21 dans le Rhône, 5 dans le Puy-de-Dôme, 4 dans l’Ain, 3 dans la Drôme, 3 en Savoie, 2 en Ardèche et 1 dans la Loire.



Au niveau national, on totalise 577 cas, c’est 154 de plus que jeudi, et deux nouvelles personnes sont décédées à cause du virus portant le bilan à 9 morts.