Coronavirus : les jardins et parcs fermés

La Ville de Lyon a décidé, compte-tenu “de l’afflux massif de Lyonnais ces derniers jours dans les espaces verts de la ville”, de fermer ces derniers jusqu’à nouvel ordre.

Les espaces verts, jardins et aires de jeux, dont le Parc de la Tête d’Or, le Parc Blandan et le Parc Gerland, ne rouvrent donc pas leurs portes ce mercredi matin en raison de l’épidémie du coronavirus.

Les équipes des Espaces Verts de la Ville de Lyon continueront de s’occuper de la faune et de la flore qui vivent dans ces parcs. “La propreté et la sécurité resteront assurés.”



Le Nord-Isère également concerné

Les aires de jeux, le skate-park, les terrains de sport synthétiques et le Jardin de Ville sont fermés jusqu’à nouvel ordre à Vienne.