Coronavirus : bilan de ce qui reste ouvert ou non

Edouard Phillipe a annoncé ce samedi la fermeture « de tous les lieux non essentiels à la vie quotidienne », ce qui n’est pas forcément très clair pour tout le monde. Voici donc un bilan de ce qui reste ouvert ou non.



Tout d’abord, les bars, restaurants, cinéma, boîtes de nuit, sont fermés jusqu’à nouvel ordre. À cela s’ajoutent les salles de spectacles, concerts, conférences, les salles de sports et de danse, les centres commerciaux, les stations de ski, les bibliothèques et musées. Et tant d’autres lieux non considérés comme essentiels.

À l’inverse certains lieux restent ouverts, car ils sont de « première nécessité ». Parmi eux on retrouve les commerces alimentaires (supermarché, boulangerie, boucherie, …), les lieux de santé comme les pharmacies, mais aussi les banques, les stations-service et les bureaux de tabac.

Les transports en commun continuent à fonctionner, le service est diminué, pour exemple TCL a réduit la fréquence de ses métros.