Coronavirus : comment vont se dérouler les cours à la maison ?

Le ministre de l’Education Nationale est revenu plus en détail sur les conséquences de la fermeture des établissements scolaires. Les écoles resteront fermées au minimum “jusqu’aux vacances de printemps”.



Jean-Michel Blanquer qui s’est également voulu rassurant en affirmant que “le bac est maintenu”. Un lien sera également envoyé aux élèves pour permettre de suivre les cours. Le principe sera de mettre en place un dialogue entre l’élève et l’enseignement via des classes virtuelles, mais aussi les plateformes numériques de travail qui existent dans les collèges et lycées et permettent aux enseignants d’envoyer leurs cours et consignes aux élèves.

Pour rappel, toutes les crèches, écoles, collèges, lycées et universités seront fermées à partir de lundi.