Coronavirus : des agents et des élèves lyonnais doivent rester chez eux

Un 18e cas de coronavirus a été confirmé en France. Il s’agit de la femme du patient hospitalisé à Annecy. Depuis ce mardi les autorités ont annoncé 6 nouveaux cas.



15 millions de masques supplémentaires de type FFP2 sont disponibles en France pour éviter la propagation du virus.

A Lyon, la pharmacie de l’Hôtel-Dieu vient de recevoir 10 000 masques. Ils seront en vente à partir de 9h ce jeudi.



A noter que la mairie de Lyon demande aux parents de garder les enfants chez eux pendant 14 jours s’ils ont voyagé en Chine, dans le nord de l’Italie, en Corée du Sud ou à Singapour. La mesure concerne également les agents de la ville de Lyon. Pour la municipalité “ces personnes doivent se signaler et ne pas se présenter dans les établissements ou sur leur lieu de travail pendant les 14 jours qui suivent leur retour afin d’éviter toute chaîne de transmission du virus et ainsi de protéger les publics les plus vulnérables”