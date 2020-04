Coronavirus : des opérations de désinfection menées dans la Métropole de Lyon

La Métropole de Lyon débute dès lundi une vaste désinfection de son mobilier urbain. Ces opérations auront notamment lieu près des stations de transports en commun et des hôpitaux.



Dans un communiqué, la Métropole annonce que cette désinfection servira à « sécuriser les déplacements des personnes se rendant sur leur lieu de travail comme le personnel soignant, les personnels des commerces de première nécessité ou les agents assurant le service public ».



Président de la Métropole, David Kimelfeld précise également que « ces opérations seront réalisées 6 jours sur 7 et concerneront le mobilier urbain c’est-à-dire les abribus, les potelets, les bancs, les barrières et les corbeilles de propreté, tout ce qui est à portée de mains des usagers des transports en commun sur le domaine public à proximité des stations de transports en commun ou à proximité des hôpitaux ».



Le dispositif devrait être évalué d’ici mi-avril.



Les emplacements concernés par cette désinfection du mobilier urbain :

– Proximité de la gare de Vaise

– Proximité de la gare de Perrache dont la place Carnot

– Proximité de la gare Part-Dieu Vivier Merle/accès au centre commercial et place de Francfort/Vilette

– Proximité de la gare Jean Macé

– Proximité de la gare Gorge de Loup

– Place Gabriel Peri (Guillotière)

– Place des Charpennes

– Secteur des hôpitaux Est

– Secteur Médipôle

– Vaulx-en-Velin La Soie

– Place d’Arsonval à proximité de l’hôpital Édouard Herriot