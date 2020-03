Coronavirus : deux marchés de Villeurbanne désormais fermés

La ville de Villeurbanne a annoncé la fermeture de certains de ses marchés alimentaires en raison du contexte de crise sanitaire en France.

La Ville a décidé de fermer le marché alimentaire de l’avenue du général-Leclerc jusqu’à nouvel ordre. Celui de la place Wilson est suspendu le dimanche mais reste maintenu normalement le mercredi et le vendredi. Ces décisions ont été prises car il ne serait plus possible d’y appliquer les consignes sanitaires correctement.

Il est également demandé aux clients de ne se rendre au marché qu’une fois par semaine.