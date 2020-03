Coronavirus : deux tests négatifs dans le Rhône

Ce dimanche, un cas de coronavirus était suspecté à Villefranche-sur-Saône. L’homme qui revenait d’un séjour en Italie, a été immédiatement pris en charge à l’hôpital de la Croix-Rousse.



Suite aux tests réalisés, il s’est avéré que le Caladois n’avait finalement pas été contaminé par le virus comme l’a annoncé le maire de Villefranche Thomas Ravier ” Soulagement mais pas de relâchement. On vient de m’informer que le diagnostic de coronavirus signalé par l’ARS et les services de l’État ce samedi soir était levé. Cependant, je vous invite à continuer à agir avec rigueur pour appliquer les consignes sanitaires et les bons réflexes. “



A noter que le chauffeur Italien, hospitalisé dans le même temps à Lyon, n’est pas infecté non plus. Dans le Rhône, trois personnes restent contaminées. Un habitant de Francheville et deux lyonnais (8e et 9e arrondissement).

En revanche sur le plan national, 2 nouveaux patients sont décédés dans l’Oise.