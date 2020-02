Coronavirus : fausse alerte à la gare de Perrache

Le chauffeur du bus qui reliait Sienne à Lyon en passant par Milan ce lundi n’a pas été contaminé par le coronavirus. Les résultats des analyses sont tombés.

Pour rappel, une passagère avait contacté les forces de l’ordre suite à la forte toux du chauffeur. Les voyageurs étaient restés confinés plusieurs heures à la gare de Perrache.



A noter que le ministre de la Santé Olivier Véran a précisé que la France ne comptait plus de malades identifiés. Le dernier patient atteint du coronavirus était hospitalisé à la Croix-Rousse à Lyon et il a pu sortir.



En revanche des mesures ont été prises pour les personnes revenant du Nord de l’Italie avec une “surveillance de leur température 2 fois par jour ; port d’un masque chirurgical en présence de leur entourage et en dehors du domicile ; réduction des activités non indis-pensables dans les lieux collectifs et de la fréquentation de lieux où se trouvent des per-sonnes fragiles (hôpitaux, maternités, établissements d’hébergement pour personnes âgées…) ; lavage régulier des mains. Il leur a été enfin rappelé qu’en cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer, il était nécessaire de contacter rapidement le SAMU centre 15 en signalant leur voyage et de ne pas se rendre directement chez un médecin ou à l’hôpital.” selon un communique de l’Agence Régionale de Santé.