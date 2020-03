Coronavirus : Gérard Collomb s’adresse aux Lyonnais

La Ville de Lyon a diffusé ce mercredi une lettre de Gérard Collomb écrite à l’attention des Lyonnais.

Chères Lyonnaises, Chers Lyonnais,

Nous vivons depuis quelques jours une situation totalement inédite, avec l’épidémie de Coronavirus qui frappe de plein fouet la France…



La suite de mon message ➡️ https://t.co/MPX6qx0NyL — Gérard Collomb – Maire de Lyon (@gerardcollomb) March 18, 2020

Le maire de Lyon a d’abord exprimé son soutien “aux Lyonnaises et Lyonnais qui sont confrontés à la maladie”, remercié “l’ensemble des personnels soignants, hospitaliers ou libéraux qui soignent les malades, sauvent des vies et font preuve d’un dévouement et d’un courage exceptionnels”

Gérard Collomb a ensuite abordé les mesures prises par la Ville pour lutter contre l’épidémie et aider les démunis. Il a ensuite rappelé que les stationnements et les droits de voirie sont gratuits, comme les terrasses quand elles seront ouvertes.

“D’autres mesures seront mises en œuvre par la Ville de Lyon en fonction de l’évolution de la situation, de sa durée et de son intensité.”