Coronavirus : ils fabriquent des visières 3D pour lutter contre l’épidémie

Partout en France, les imprimeurs 3D se sont réunis sous la banderole des Visières Solidaires. Ils créent des visières pour toutes les personnes impactées par le coronavirus. Cela va des soignants en passant par les commerçants et les pompiers. Clément Anglosio fait partie du groupe Visières Solidaires de la région et nous parle de cette initiative solidaire et totalement gratuite.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 80 imprimeurs qui travaillent pour fabriquer ces visières artisanales. Des entreprises d’impression et de découpe laser se sont même joints à eux pour les aider dans cette lutte contre le coronavirus.

Clément Anglosio rappelle tout de même que « n’importe qui peut faire la demande d’une visière s’il en ressent le besoin ». Il suffit pour cela d’envoyer un mail à cette adresse : initiative.rhone.alpes@gmail.com en précisant les raisons de son utilisation pour que l’imprimeur puisse adapter au mieux le type de visière à réaliser. Car certaines, plus proches du visage que d’autres, ne s’adaptent pas à toutes les professions.