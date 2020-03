Coronavirus : la France passe au stade 3 de l’épidémie

La France est entrée ce samedi soir dans une nouvelle phase. Le stade 3 de l’épidémie a été acté par le Premier ministre Edouard Philippe.



Depuis minuit, tous les lieux publics “non indispensables” comme les bars, les restaurants, les cinémas ou encore les discothèques sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Les commerces de première nécessité comme les pharmacies, les bureaux de tabac, les banques ou les supermarchés restent pour le moment ouverts.



Concernant les transports en commun, ils continuent de circuler mais le gouvernement appelle à la discipline et demande aux Français de limiter au maximum leurs déplacements et les réunions familiales et amicales.



A noter que l’épidémie s’est accélérée ces dernières heures sur le territoire français. Les cas de coronavirus ont doublé depuis 72 heures. La barre des 4500 personnes contaminées a été franchie hier soir avec 91 décès à déplorer.