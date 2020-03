Coronavirus : la situation continue de se dégrader dans la région

Ce dimanche marque le 6e jour de confinement dans l’ensemble de l’Hexagone en raison de l’épidémie du Covid-19. En Auvergne-Rhône-Alpes, le dernier bilan fait état de 1266 personnes atteintes du coronavirus. C’est 252 cas de plus en l’espace de 48h. Au total, 57 personnes sont décédées dans la région.



Le département du Rhône est le plus touché dans la région avec 337 personnes touchées par le virus. A noter que 103 cas ont été recensés dans l’Isère, contre 92 dans le département de l’Ain.



Selon l’Agence Régionale de Santé (ARS), ces chiffres restent toutefois approximatifs car les résultats de laboratoires sont parfois encore bloqués.



Pour soulager les soignants, le président de la Métropole de Lyon, David Kimelfeld a indiqué ce samedi soir que trois collèges situés à proximité des principaux hôpitaux lyonnais resteront ouverts sept jours sur sept. Il s’agit d’établissements situés à Bron, Saint-Genis-Laval et dans le 3e arrondissement lyonnais.

