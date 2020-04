Coronavirus : le dernier bilan de l’ARS dans la région

Le nouveau bilan de l’ARS est tombé. À ce jour, 2 872 patients sont hospitalisés dans la région, dont 551 en réanimation ou soins intensifs. Depuis le début de l’épidémie, on dénombre également 1 102 décès en milieu hospitalier. Au total, 4 089 patients atteints de COVID-19 sont retournés à leur domicile.



Dans la journée de mardi, on a dénombré 181 nouvelles hospitalisations, 29 nouvelles admissions en réanimation, 40 nouveaux décès et 185 retours à domicile.

Le 19 avril, le Premier ministre a annoncé un assouplissement des visites des familles au sein des établissements médico-sociaux (ESMS).



L’ARS précise qu‘ « à la demande d’un résident (dans un premier temps ceux pour qui le confinement génère un fort impact sur la santé physique et mentale), et après signature d’une charte de responsabilité par les familles, deux personnes maximum pourront rendre visite à un résident. Ces visites devront se dérouler dans de strictes conditions de sécurité, idéalement à l’extérieur pour éviter que les familles ne pénètrent dans l’établissement, ou dans un « espace famille » dédié. »