Coronavirus : le dernier bilan

En France 1412 cas de coronavirus sont désormais confirmés ainsi que 25 morts selon un dernier bilan officiel. Parmi les malades, le ministre de la Culture Franck Riester. Son cabinet l’a annoncé en affirmant qu’il était actuellement confiné chez lui. Il a probablement été contaminé en début de semaine dernière à l’Assemblée. Deux députés de la commission dans laquelle il siège sont également touchés par le virus.



Dans la région

En Auvergne-Rhône-Alpes, 182 cas ont été recensés avec 17 cas dans l’Ain, 6 en Ardèche, 16 dans la Drôme, 2 en Isère, trois cas en Savoie ; 58 cas en Haute-Savoie (plus huit personnes guéries, parmi lesquelles les patients des Contamines-Montjoie).

Dans le Rhône, on compte 49 cas, dont un décès, 15 cas dans la Loire et 9 dans le Puy-de-Dôme.