Coronavirus : le plan de relance pour le tourisme

L’état mobilise 18 milliards d’euros d’aide pour le tourisme



Le tourisme qui représente près de 2 millions d’emplois et presque 9% du PIB français est un secteur avec celui de l’hôtellerie qui a été durement sinistré par la crise du Covid-19. Le gouvernement s’engage donc en mettant en place le “prêt garanti état saison”. Ce prêt vise à aider le secteur du tourisme à se remettre sur pied, mais c’est aussi un plan d’investissement massif dans le tourisme. L’engagement total de l’état s’élève à 18 milliards d’euros.



Aide pour surmonter le déconfinement



Tout d’abord, les fonds de solidarités déjà en place seront ouvert jusqu’en septembre 2020 pour les bénéficiaires. Les cotisations salariales et patronales seront exonérées pendant la durée de fermeture de l’entreprise. De plus, un crédit de 20% sur les cotisations dues depuis le début de l’année avant la crise du coronavirus sera accordé.



Le plafond de l’aide que va apporter l’état aux entreprises du tourisme sera calculé sur les trois meilleurs mois de l’année précédente, et plus seulement sur le CA de l’entreprise.



Relance du tourisme



“Les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d’août” a affirmé le Premier ministre.



Vous pouvez donc d’ores et déjà faire vos réservations sans crainte, car vous serez ” intégralement remboursés dans l’hypothèse où l’évolution de l’épidémie ne rendrait pas possible le départ en vacances”. Cependant, le lieu de vos vacances pourrait être soumis à des restrictions de localisation.



Un allégement des taxes de séjour va être mis en place et L’Etat versera aux entreprise, 50% du manque à gagner.



Les tickets restaurants verront leur plafond doubler passant de 19€ à 38€ et pourront être utilisés les jours fériés et les week-ends de quoi ramener la clientèle dans les restaurants. Le recours à l’activité partielle sera quant à elle possible jusqu’à fin 2020.



Une aide d’après-crise qui s’élève à 7 milliards d’euros



La banque publique d’investissement (BPI) française, la banque des territoires et la caisse des dépôts se sont engagés dans un plan d’aide au secteur du tourisme qui s’élève à 1,3 milliards d’euros. Des investissements privés font augmenter cette somme à 7 milliards d’euros. Ici, il ne s’agit pas d’un prêt, mais bien d’un investissement dans le tourisme français. Pour rappel, la France était la première destination mondiale en 2019.