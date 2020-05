Coronavirus : légère hausse du nombre d’hospitalisations dans le Rhône

Après plusieurs jours consécutifs à la baisse, le nombre d’hospitalisations liées au coronavirus a légèrement augmenté hier soir dans le Rhône. On dénombre 479 personnes hospitalisées dans le département, soit 11 de plus depuis vendredi soir.



Dans le Rhône toujours, le nombre de personnes en réanimation est également en hausse. 56 patients sont en soins intensifs (+9 par rapport à vendredi).



À l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 1156 personnes sont toujours prises en charge dans les services hospitaliers (-3 par rapport à vendredi soir). Un seul décès a été enregistré ce samedi soir. En revanche, le nombre de patients en réanimation augmente également. 119 personnes sont actuellement en soins intensifs (+8 en 24h).



