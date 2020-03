Coronavirus : les crèches, les écoles, les collèges et les universités fermées dès lundi

Lors de son allocution télévisée, Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des crèches, des écoles, des collèges et des universités jusqu’à nouvel ordre afin de limiter la propagation du virus.

Le président de la République a également demandé aux personnes de plus de 70 ans et aux personnes les plus fragiles de rester chez elles.

A noter que l’Etat prendra en charge l’indemnisation des salariés contraints de rester chez eux



Les élections maintenues

Le premier tour des élections qui a lieu ce dimanche en revanche ne sera pas annulé. Le chef de l’Etat a notamment affirmé que “rien ne s’oppose à ce que les Français se déplacent aux urnes”.



Pour rappel, les bureaux de vote, ouverts pour la plupart de 8 h à 20 h, seront désinfectés avant et après le vote. Du gel hydro-alcoolique sera à disposition dans chaque bureau. Il est également recommandé à chaque votant d’amener son propre stylo.



Ce jeudi soir, on comptait 2876 personnes contaminées et 61 décès.