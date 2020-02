Coronavirus : les passagers du bus ont pu partir

Alors que la situation se tend de l’autre côté des Alpes, à cause du coronavirus, un bus en provenance du nord de l’Italie a été confiné ce lundi matin à la gare routière de Perrache.



Le Flixbus a été bloqué vers 7 heures suite à une suspicion de cas. C’est une passagère qui a alerté les forces de l’ordre. Le chauffeur du bus et un passager ont été transportés à l’hôpital par un médecin du SAMU et de l’Agence Régionale de Santé.



Un périmètre de sécurité a été mis en place. Le bus avait également fait deux arrêts à Grenoble.

Mise à jour 15h : Les passagers du bus qui ont été confinés ce lundi matin à la gare de Perrache ont pu partir. Ils ont été bloqués plusieurs heures après la suspicion d’un cas de coronavirus. Le chauffeur du bus est lui en observation

La France a désormais instauré des mesures concernant les personnes ayant voyagé au nord de l’Italie.

Les élèves français revenant de Chine, Singapour, la Corée du Sud mais aussi de Lombardie et de Vénétie, au nord de l’Italie, sont priés de rester chez eux.

Les adultes concernés doivent suivre les mêmes consignes. Il leur est demandé d’éviter “toute sortie non indispensable”.