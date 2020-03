Coronavirus : les syndicats TCL s’inquiètent

Les syndicats des Transports en Commun lyonnais ont partagé ce mardi leurs préoccupations vis-à-vis du COVID-19, concernant la propagation du virus.

Pour garantir la sécurité des employés et des usagers, les syndicats ont demandé à Kéolis d’appliquer un ensemble de mesures dans les bus, métros, tramways et funiculaires du réseau lyonnais. Les salariés syndiqués ont réclamé que la direction leur donne des gels hydroalcooliques et des gants en nitrate. Ils ont également demandé à ne plus avoir à vendre ou à toucher les tickets ou cartes. Pour le personnel de bureau, ils revendiquent le droit au télé-travail.

Kéolis a alors assuré avoir commandé des gels hydroalcooliques, des gants et des lingettes pour nettoyer les postes de conduites. Ces derniers seront également nettoyés, à l’instar des barres de maintien et des poignées. En revanche, le télé-travail resterait proscrit jusqu’au stade trois. Les revendications sur le droit de ne plus toucher les tickets, cartes et pièces de monnaie auraient essuyé des refus catégoriques.

Les syndicats estiment les réponses apportées par Kéolis insuffisantes. Dans l’approvisionnement en gels, ils constatent “encore de gros dysfonctionnement”.