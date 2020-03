Coronavirus : l’étude sur les traitements sera menée à Lyon

La semaine prochaine, dans le service des maladies infectieuses de la Croix-Rousse, une équipe de chercheurs et d’infectiologues va mener un essai clinique pour évaluer l’efficacité de plusieurs traitements sur des malades infectés par le COVID-19.



Cette étude inclura 3 200 patients hospitalisés pour des formes graves de la maladie en Europe, dont 800 en France. Elle visera à tester quatre traitements.



Un quart des malades bénéficiera d’un traitement symptomatique, celui qui est recommandé et effectué dans les hôpitaux. Le deuxième quart recevra en plus le Remdesivir, un antiviral de Gilead qui fait l’objet de plusieurs essais cliniques contre le SARS-CoV-2. Le troisième quart sera traité par Kaletra, association des antiviraux Ritonavir et Lopinavir du laboratoire AbbVie, indiqué dans le traitement de l’infection par le VIH. Le dernier quart sera traité par une association de Kaletra et d’Interféron bêta.



Le but sera de déterminer lequel de ces quatre traitements fonctionne le mieux.