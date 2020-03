Coronavirus : plus de 200 nouvelles hospitalisations dans la région en 24h

216 nouveaux patients ont été admis dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce lundi. L’ARS comptabilise un total de 3508 hospitalisations à cause du COVID-19 depuis son apparition sur le territoire régional.

Lundi, il y avait 2366 patients pris en charge et répartis dans les 83 établissements de santé de la région. On a déploré 38 décès depuis la veille, et 88 patients ont pu rentrer chez eux, soit 854 au total.

En tout 267 décès hospitaliers ont été rapportés dans la région.