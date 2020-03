Coronavirus : quatre cas confirmés dans le Rhône

Le préfet Pascal Mailhos va faire un point sur l’épidémie de coronavirus ce lundi en présence du maire de Lyon, Gérard Collomb, du président de la Métropole, David Kimelfeld, du président de la région, Laurent Wauquiez et du président du département du Rhône, Christophe Guilloteau.



Pour rappel, en France 130 personnes ont contracté le coronavirus. 4 malades originaires de Francheville, de Villefranche mais aussi des 8e et 9e arrondissement de Lyon.



Ce dimanche après-midi la gare de Perrache a de nouveau été confinée. Le chauffeur d’un car, de nationalité italienne, présentait les symptômes du virus et a été hospitalisé pour passer des examens. On ne connaît pas encore les résultats.