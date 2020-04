Coronavirus : un centre de consultation prêt à fonctionner à Villeurbanne

Un centre de consultation dédié aux patients atteints du Covid-19 a été testé ce vendredi à la salle Raphaël-de-Barros à Villeurbanne. Le centre se tient prêt à ouvrir si la situation sanitaire le nécessitait dans les jours ou semaines à venir.



Il sera coordonné par la commune en collaboration avec plusieurs médecins, le Médipôle et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône. L’objectif principal est de “désengorger les services des urgences et de permettre aux médecins des hôpitaux de mieux prendre en charge les cas les plus sévères”.



L’établissement est destiné à accueillir les personnes n’ayant pas de médecin traitant, ou ne pouvant pas accéder à la téléconsultation.

Un centre de consultation dédié au #COVID19 coordonné par la ville de #Villeurbanne en collaboration avec des médecins généralistes libéraux, un groupe de médecins remplaçants volontaires, le @MedipoleLV et la @cpam69 est prêt à fonctionner

Plus d'infos 👉https://t.co/JOGalk5QJ4 pic.twitter.com/sc9iYwwkSE — Villeurbanne (@villeurbanne) April 3, 2020