Coronavirus : un quart des marchés alimentaires va rouvrir

25% des marchés alimentaires en France vont rouvrir cette semaine avec des conditions sanitaires strictes.

Une décision annoncée par le ministère de l’Agriculture et la Fédération des marchés de France. Ces marchés devront compter moins de dix commerçants et se situent en majorité dans les moyennes et petites villes.

Deux relativement grandes villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes font exception : Clermont-Ferrand et Grenoble verront des commerçants réinstaller leurs stands.

A noter également la présence de marchés à Bourgoin, Roussillon mais aussi Toussieu.