Corse : une nouvelle soirée de tensions

Lors de rassemblements de soutien au militant nationaliste corse, Yvan Colonna, des affrontements violents avec les forces de l’ordre ont eu lieu notamment à Bastia, Calvi et Ajaccio.

En effet, 500 personnes se sont notamment réunies ce mardi devant la préfecture de Corse sur le cours Napoléon à Ajaccio. Un rassemblement d’abord silencieux avant que n’éclatent les premiers affrontements entre les manifestants et les forces de l’ordre, CRS et gendarmes mobiles, déployés en protection des bâtiments publics, commissariat de police et Palais Lantivy, siège de la préfecture. Conséquence : on dénombre au moins 40 blessés.