Coup d’envoi de la première édition du mondial de la praline

Du 27 octobre au 30 octobre, les salons du château du parc de Lacroix-Laval (Marcy l’Etoile) mettent à l’honneur la praline, cette fameuse friandise rose. En effet, le domaine accueille la première édition du mondial de la praline. Le rendez-vous est donné au sein du nouveau CFA de la gastronomie Auvergne-Rhône-Alpes.



L’événement a été imaginé par Alain Verdellet et Pierre-Yves Gas, fondateurs de deux agences de communication lyonnaises : Melbourne et Plein Gas.



Pendant quatre jours, plusieurs activités gourmandes seront proposées aux visiteurs :

– Un concours de cuisine se tiendra autour de trois thématiques : travailler la praline sous forme de brioche, de tarte et d’une création originale. Ce concours sera ouvert aux artisans, apprentis et amateurs de pâtisserie. La pré-sélection est organisée en septembre prochain.

– Les visiteurs pourront, eux, découvrir un marché composé d’une quarantaine d’exposants de professionnels qui mettront en avant la praline.

– Une exposition sur l’histoire de la praline, son origine, son évolution et sa fabrication.

– Des cours de pâtisserie et de confiserie donnés par l’école de cuisine Gourmets by Institut Paul Bocuse.

– Une animation caritative “Savourez pour elles” organisées par l’association “Courir pour Elles” dans le cadre d’Octobre Rose.



De quoi ravir les palais des amoureux de la praline…