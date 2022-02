Coup d’envoi de la 17e saison de l’Amour est dans le pré

Ce lundi à 21h10, l’émission L’amour est dans le pré est de retour pour cette 17ème édition avec la diffusion des premiers portraits. Au total, ce sont 13 agriculteurs âgés de 25 à 72 ans qui cherchent l’amour.

Le casting de l’édition 2022 se composé de neuf agriculteurs et quatre agricultrices.

Cette saison comporte certaines nouveautés. On découvrira pour la première fois dans l’émission, un duo père-fille.

Les portraits de ces derniers sont à découvrir lors de deux soirées spéciales les lundis 14 et 21 février à partir de 21h10 sur M6.

Si vous êtes intéressé par l’un d’entre eux, vous pourrez lui écrire à l’adresse suivante : L’Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02. Il est également possible d’envoyer un mail via la page « L’amour est dans le pré » sur 6play. Il est indispensable de joindre à sa candidature une photo récente et de préciser le nom de l’agriculteur concerné par la candidature.