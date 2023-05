Coup d’envoi de la 3e édition de Garden in Republique

À partir de ce mercredi jusqu’à samedi, la place République reçoit la 3ème édition de Garden in République. Cet événement accueille 6 producteurs locaux qui cultivent des plantes sans pesticide dans la région lyonnaise.

Plantes d’intérieur et de terrasse, aromatiques, plantes rares et pour créer un potager, tout est réuni au cœur de la presqu’île. Et à l’occasion de la fête des mères, Garden In République a invité un créateur lyonnais qui travaille la fleur éternelle, selon des principes d’art japonais.

Au programme :

– Un espace de vente ouvert tous les jours, de 12h à 19h du mercredi au vendredi et de 10h30 à 19h le samedi. Des experts locaux et passionnés seront présents pour proposer des conseils personnalisés et végétaliser les espaces (intérieur et extérieur).

– Des concerts live du jeudi au samedi de 17h à 19h avec la présence d’un trio de jazz manouche, un quatuor de jazz français et un orchestre de swing en septet.

– Un coin photo avec le photobooth Garden in République !

– Une buvette healthy avec des boissons fraîches et naturelles à consommer sur place

– Des jeux concours organisés sur place et sur les réseaux sociaux avec des bons d’achat à gagner d’une valeur de 50 €.

