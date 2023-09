Coup d’envoi de la coupe du monde de rugby avec un choc pour débuter

Elle est enfin là ! La coupe du Monde de rugby commence ce vendredi avec un énorme choc, pour le match d’ouverture. Les Bleus affrontent la Nouvelle-Zélande à 21h15, au Stade de France. À domicile, les hommes de Fabien Galthié sont très attendus, et font partie des favoris.



Pour cette 10e édition du mondial de rugby, la cérémonie d’ouverture s’annonce bouillante. À partir de 20h, les shows vont se succéder. Après un spectacle mis en scène par Jean Dujardin, ce sera au tour de la musique avec Zaz, Zazie, Vianney. Ensuite, de nombreuses personnalités viendront sur la pelouse afin de mettre en avant la culture française. Chefs cuisiniers, acteurs, ou même sportifs, tous seront au rendez-vous pour ce grand moment. Comme toujours, la cérémonie se terminera par un survol du stade par la patrouille de France, et par un festival pyrotechnique.



Pour rappel, les Bleus restent sur 3 victoires de suite, dont la dernière en date face à l’Australie 31 à 17. Les “All Blacks” eux, restent sur une défaite face à l’Afrique du Sud lors du dernier match. Mais on le sait, dès que la coupe du Monde arrive, les néo-Zélandais restent les grands favoris. À chaque compétition, ils parviennent à hisser leur niveau de jeu. Le match de ce soir s’annonce donc bouillant.