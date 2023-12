Lyon met ses habits de lumière. Coup d’envoi de la Fête des Lumières ce jeudi soir à 19h. 2 millions de personnes sont attendues à Lyon durant ce long week-end. Une trentaine d’œuvres sont à découvrir en Presqu’ile mais aussi au parc de la Tête d’Or, au parc Blandan, la Duchère ou encore dans le quartier des Etats-Unis.



On retrouvera Nouvelle Vague (à la Gare Saint-Paul), Le Soleil de la Duchère ou encore l’Écrin des Jacobins. La fresque des Lyonnais sera également illuminée. Un autre moment incontournable de cette Fête des lumières 2023 se déroulera cette fois au parc de la Tête d’Or avec une œuvre de Philippe Katerine, “Rose Family”



























Comment accéder à la Fête ?

Le bouclage des périmètres de la Fête des Lumières débutera à 17h00 les 7, 8 et 9 décembre, et à 16h00 le 10 décembre. En raison des restrictions de circulation aux véhicules, aux vélos et aux trottinettes, les autorités

recommandent vivement de privilégier les transports en commun et la marche à pied.

Une cinquantaine de points seront équipés de dispositifs anti-bélier et des agents seront chargés, aux entrées, de filtrer le public par un contrôle visuel, d’effectuer des palpations de sécurité, d’éventuels contrôles d’identité et l’inspection des sacs et des bagages.



Pour que la Fête des Lumières se déroule dans un climat apaisé et qu’elle soit, comme lors de chaque édition, un grand moment de rassemblement populaire et convivial, la Préfète et le Maire de Lyon en appellent au sens des responsabilités et au civisme de chacun pour respecter les consignes des autorités :

• Faciliter le travail des forces de l’ordre en évitant les bagages volumineux ;

• Suivre les cheminements, notamment entrées/sorties ;

• Faire preuve de patience, cet événement drainant une foule importante ;

• Privilégier les transports en commun ou la marche à pied.