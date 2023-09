Coup d’envoi de la foire du Creusot ce jeudi. Nouveauté cette année, la 23e édition se déroulera sur 5 jours et non plus 9, comme les années précédentes.



A noter la venue samedi de Miss France 2023, Indira Ampiot. Vous pourrez également profiter d’un campement médiéval traditionnel de l’époque, avec des combats de chevaliers en armure, des tirs au canon et d’arquebuse.



De nombreuses animations médiévales seront au rendez-vous : animation Artillerie sur l’évolution des armes à feu, ranchet d’Armes avec explications des armes utilisées au Moyen-Age et stand d’Armures avec les étapes de la confection des armures. Lors de votre expédition, découvrez également la médecine au Moyen-Age, racontée par un barbier chirurgien qui explique de façon humoristique les grands principes de la médecine.