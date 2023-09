Coup d’envoi de la Foire du Grand Chalon

La Foire du Grand Chalon a lieu du vendredi 29 septembre au dimanche 8 octobre.



Pour inciter toujours plus de visiteurs à venir découvrir ce rendez-vous qui traverse les époques, le Comité des foires et salons continue de mettre à l’honneur des régions et pays du monde entier. Cette année, en franchissant les portes du Parc des Expositions, vous poinçonnerez un aller simple pour l’Amérique latine, partie du globe évocatrice de paysages somptueux, de civilisations riches et d’habitants chaleureux.

Pour évoquer cette ambiance latine sur les bords de Saône, une hacienda éphémère animera le Parc des Expos pendant que, dans la pure tradition mexicaine, des mariachis déambuleront dans les allées en jouant et chantant des compositions rythmées. En dehors de cette parenthèse d’évasion, toutes les conditions d’une Foire réussie seront réunies. Gastronomie, habitat, mode, automobile, équipement ménager… 130 professionnels du commerce seront prêts à vous accueillir et vous conseiller. Sans oublier le hall dédié à la restauration, des concerts chaque soir et des animations surprises, la Foire demeurera un événement incontournable de la rentrée.