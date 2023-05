Coup d’envoi de la semaine des gestes qui sauvent

La Semaine de gestes qui sauvent revient en 2023 pour permettre de sensibiliser les lyonnais et lyonnaises aux gestes qui sauvent. Jusqu’à samedi, sont proposées des initiations, des conférences et des informations sur les premiers secours.



L’arrêt cardiaque touche en effet plus de 50 000 personnes par an en France et sa prise en charge pourrait être plus efficace si un massage cardiaque était réalisé.

Au programme de cette édition 2023

Mercredi : Au Centre Commercial Westfield La Part Dieu sur la place centrale du centre commercial, séances d’initiations aux gestes qui sauvent d’une heure : de 11 h à 17h.

Jeudi : Au Centre Commercial Westfield La Part Dieu sur la place centrale du centre commercial, séances d’initiations aux gestes qui sauvent d’une heure : de 11 h à 17h.

Vendredi : Conférence sur les Maladies cardiaques chez la femme : prévention et signes par Pr Bernard Pierre, Président Fédération Française de Cardiologie Val de Rhône, à la Mairie du 5e, rue Edmond Locard, salle en rez-de-jardin. A19h, entrée libre (dans la limite des places disponibles).

Samedi : 2-3-4-7-9e arrondissements : Les casernes Confluence, Corneille, Croix Rousse, Duchère, Gerland et Rochat proposent des créneaux de formation aux gestes qui sauvent : 4 créneaux de 2 heures sur la journée par caserne : 8h45-10h45, 11h-13h, 13h45-15h45,16h-18h

Village des premiers secours Berges du Rhône : Initiations proposées de 10 h à 17h