Coup d’envoi de l’Euro ce vendredi

La 16e édition des championnats d’Europe de football débute ce vendredi. À l’occasion des 60 ans de la compétition, l’UEFA a choisi onze villes différentes pour accueillir les 51 matchs de l’Euro 2020.



Les groupes



Les 20 équipes qualifiées via les éliminatoires européens ont été rejointes par les quatre vainqueurs des barrages :



Groupe A : Turquie, Italie, Pays de Galles, Suisse

Groupe B : Danemark, Finlande, Belgique, Russie

Groupe C : Pays-Bas, Ukraine, Autriche, Macédoine du Nord

Groupe D : Angleterre, Croatie, Écosse, République tchèque

Groupe E : Espagne, Suède, Pologne, Slovaquie

Groupe F : Hongrie, Portugal, France, Allemagne



Les favoris



Parmi les 24 équipes participantes, quatre nations semblent favorites : l’Angleterre, la France, la Belgique et le Portugal



Vainqueurs de la dernière édition en 2016, Cristiano Ronaldo et les siens viendront défendre leur titre avec un effectif talentueux dans tous les secteurs du jeu. Revanchards après le drame de 2016, les Bleus viendront avec la rage de vaincre et un trio de feu en attaque, formé par Karim Benzema, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.



La Belgique vient aussi avec pour but de remporter cet Euro, considéré comme la dernière chance de sa “génération dorée”. Autre demi-finaliste de la Coupe du monde, l’Angleterre est un prétendant sérieux à ce qui pourrait être leur premier titre européen. Lors des éliminatoires, ils sont restés invaincus pendant 43 matches d’affilée, jusqu’à leur défaite en octobre dernier contre la République Tchèque.



Les outsiders



En retrait dans les dernières compétitions internationales, l’Espagne et l’Allemagne arrivent avec des effectifs renouvelés et restent des candidats potentiels au titre.



La compétition débute ce vendredi à 21h avec une rencontre entre l’Italie et la Turquie dans le cadre du groupe A.