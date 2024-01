Coup d’envoi de l’Euro masculin de handball

Après le sacre de l’équipe de France féminine de Handball, le mois dernier au Mondial 2023, place à leurs homologues masculins pour cet Euro 2024. Il s’agit de leur dernière compétition avant les Jeux Olympiques de cet été à Paris.

La 16ème édition de la compétition continentale est organisée en Allemagne du 10 au 28 janvier 2024 avec 24 participants.

Nos Bleus sont dans la poule du pays hôte l’Allemagne, la Suisse et la Macédoine du Nord. Les Macédoniens, seront le premier adversaire des hommes de Guillaume Gille, en match d’ouverture à 18 heures, ce mercredi 10 janvier.

La Suède remet son titre en jeu. Parmi les prétendants à la couronne, la France, championne olympique en titre et son grand rival, le Danemark, triple champion du monde en titre après un succès (34-29) contre la France.

Clap de fin pour Nicolas Karabatic ?

Le taulier français devrait faire ses adieux aux terrains, comme il l’a déjà annoncé l’été dernier. Il est déjà le joueur qui a disputé le plus de matchs (63) à l’Euro, mais un second record est à portée de tir, il devra marquer à 25 reprises pour passer devant l’islandais Gylfi Þór Sigurðsson et ses 288 buts.

