Coup d’envoi des enchères 5G ce mardi

Coup d’envoi ce mardi de l’attribution des premières fréquences 5G. Orange, Bouygues, SFR ou encore Free, vont lancer les enchères sur 11 “blocs” de fréquences aujourd’hui inutilisés, et ouvrir la voie aux premières commercialisations de services 5G dans certaines villes à la fin 2020.



Les attributions devraient rapporter plusieurs milliards d’euros à l’Etat. Au minimum 2,17 milliards d’euros.

A Lyon, les élus écologistes de la ville demandent, dans un communiqué, un moratoire sur la mise en place des infrastructures et équipements relevant de la 5G.



Ils déplorent “l’impact environnemental, social, démocratique, et peut-être même sanitaire, du déploiement de la 5G sur le territoire lyonnais”.