Coup d’envoi des inscriptions pour la Verticale Rose

La Verticale Rose revient en Saône-et-Loire pour la troisième édition.



Entre amis ou collègues, en catégorie loisir ou compétition (certificat médical requis), les participants sont attendus nombreux à cet événement festif, sportif et caritatif. Après un échauffement collectif en musique, gravissez le plus rapidement possible les 280 marches de la Tour des Archives départementales !

Au fur et à mesure de l’ascension, la tour des Archives départementales s’illuminera progressivement en rose. Diverses animations seront aussi à découvrir en attendant votre tour. L’intégralité des bénéfices sera reversée au Comité départemental de la Ligue contre le cancer.

L’inscription se fait ici