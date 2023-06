Coup d’envoi des Montgolfiades qui vont colorer le ciel chalonnais

Le traditionnel festival de montgolfières revient à Chalon pour sa 35ème édition, qui se tiendra du 23 au 25 juin.

Le rendez-vous est fixé pour les équipages des montgolfières participantes, chaque matin, ils seront attendus à la prairie Saint-Nicolas ; où les organisateurs aviseront des conditions de vol en fonction de la météo du jour. Comme chaque année, les différentes équipes devront s’affronter au cours de plusieurs épreuves : celle du renard, du bercail, et de la valse hésitation.

S’il s’agit d’un exercice des plus complexes pour les pilotes de ces gros ballons colorés, c’est aussi un superbe spectacle pour les festivaliers.

De la musique, de la bonne bouffe et des jeux

En plus de pouvoir admirer le bal des montgolfières virevoltant dans le ciel, les festivaliers auront l’occasion de participer à un bon nombre d’animations et jeux. Parmi celles-ci, des manèges, toboggans, jeux en bois, baptêmes de doudous, pique-nique au brasero, feux d’artifices, concerts… En bref, la programmation de cette 35ème édition ne manquera pas d’animer le week-end, et promet d’être haute en couleurs.

Il sera également possible de se restaurer sur place grâce à une offre restauration composée de food trucks et de l’incontournable buvette, le tout, dans un esprit de « bonne franquette » que l’on aime retrouver chaque année, typiquement bourguignon.

Pour plus d’informations concernant la programmation, les horaires où l’accès au festival, rendez-vous sur le site de la mairie de Chalon-sur-Saône.