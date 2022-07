Coup d’envoi des rencontres économiques d’Aix

Les rencontres économiques d’Aix-en-Provence ont lieu ce vendredi 8 jusqu’à dimanche 10 juillet dans le parc de Jourdan. Le plus grand forum économique de France accueillera 350 intervenants de 45 nationalités. Ces derniers débattront autour de la thématique “Réussir les transformations du monde”.



Organisé par le Cercle des économistes, et soutenu par la Ville d’Aix-en-Provence, la Métropole Aix-Marseille-Provence et l’Université Aix-Marseille, la 22ème édition des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence rassemblera différentes parties prenantes de la société.

61 conférences seront organisées pour identifier des solutions aux défis de notre époque dans un programme axé autour de quatre grandes thématiques : modes de vie, modes de production, modes de gouvernance, mondialisation.

La Première ministre, Élisabeth Borne, sera présente samedi matin à 11h00 tout comme le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire. Ce dernier interviendra le dimanche à 8h30, lors de la session spéciale “Réinventer le monde”.

Pour plus d’informations, cliquez sur ce lien.