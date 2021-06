Coup d’envoi des soldes ce mercredi. La date de fin a été fixée au 27 juillet. Les commerçants sont plutôt confiants en raison du contexte sanitaire plus propice grâce à la vaccination.



Cette fois encore les soldes sont très attendues. Après une année de fermetures à répétition, les commerçants vont pouvoir écouler leurs invendus.



Cette année le budget moyen est plus réduit. budget plus réduit. En particulier chez les femmes, qui font état de 150 euros d’intentions d’achats, contre 190 euros pour les hommes.



Les soldes d’été 2021 devaient normalement débuter le mercredi 23 juin, pour une durée de quatre semaines. Mais la situation sanitaire a motivé une nouvelle fois le gouvernement à décaler cette date, très attendue chaque année.