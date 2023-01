Coup d’envoi des soldes d’hiver ce mercredi

Top départ pour les soldes d’hiver en France. Pendant environ un mois, du 11 janvier au 7 février, les commerçants appliqueront certaines réductions. Mais pas tous, en effet, certains magasins ne feront aucun solde.

La crise du Covid, la crise de l’énergie et l’inflation ont beaucoup impacté le porte-monnaie des Français. Un rendez-vous incontournable pour certains, un rendez-vous qui peut être raté pour d’autres, “les soldes ne sont plus comme avant”, déclarent des passants.

Avec le développement de l’e-commerce, certains Français ne se déplacent plus en magasin et les soldes ne vont pas arranger les choses. Mais il y a toujours certains “puristes” qui prennent le temps de se déplacer en magasin pour voir ce qu’ils achètent et ne pas donner de l’importance à certaines enseignes qui ne sont pas très transparentes sur leurs conditions de fabrication des produits.

Pour certains vendeurs, l’e-commerce devient une concurrence. D’autant plus que pendant la période du Covid, ces sites d’e-commerce ne se sont pas arrêté, loin de là.