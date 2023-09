Coup d’envoi des WorldSkills

Du 14 au 16 septembre, plus de 800 jeunes se disputent la finale nationale du WorldSkills, la plus grande compétition multi-métiers nationale. Le but pour ces jeunes, ayant moins de 23 ans ou moins de 26 ans, est de confronter leurs expertises professionnelles. Les métiers sont divers : ferronnier, charpentier, carreleur, fleuriste, coiffeur ou encore boucher.

Durant 3 jours, 69 métiers vont devoir faire preuve d’excellence à Eurexpo. Ces nombreux jeunes venus des quatre coins de la France, qui s’affrontent pour mettre en avant leur savoir-faire de la plus belle des manières. Eurexpo avait déjà été désigné comme lieu pour la finale nationale en janvier 2022.