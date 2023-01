Coup d’envoi du 1er tour de l’Open 6e Sens

Ce lundi débute le 1er tour de l’Open 6e sens qui se déroule au Palais des Sports de Gerland. Deux Françaises sont présentes sur le court, Alizé Cornet actuellement 58ème mondiale et éliminée au 1er tour de l’Open d’Australie et Kristina Mladenovic qui s’était inclinée d’entrée l’an dernier. Elles affronteront respectivement Camila Osorio et Petra Martic.

L’ancienne n°1 mondiale, Garbine Muguruza, en manque de résultats ces derniers temps, profite d’une wild card pour participer à l’Open 6e sens. Elle jouera contre la jeune Tchèque de 18 ans, Linda Noskova, qui est sortie des qualifications.

Ce mardi, c’est Caroline Garcia qui fera son entrée en lice face à Tereza Martincova. Après une élimination en 1/8 de finale à l’Open d’Australie, elle tentera de reprendre de la confiance lors de ce tournoi.