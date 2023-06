Coup d’envoi du challenge Mobilité dans la région

« Au travail j’y vais autrement », voici le slogan du challenge mobilités qui débute ce jeudi dans la région Auvergne Rhône-Alpes. Celui-ci permet de sensibiliser aux modes de transports alternatifs à la voiture individuelle.

Cette initiative a pour but d’encourager à adopter des modes de circulation plus écologiques afin d’effectuer son trajet domicile-travail. Il se déroule depuis 2011 au sein des 12 départements de la région et se révèle être efficace puisque le record de participants a été battu avec plus de 2600 établissements déjà inscrits pour cette édition 2023 dans la Région.

De ce fait, Frédéric Aguilera, vice-président aux Transports de la région, n’hésite pas à rappeler que la Région investit afin d’améliorer l’offre de transport sur l’ensemble du territoire en proposant des options qui soient le plus décarbonées possibles.